Лукашенко напомнил РФ, что Белоруссия всегда была форпостом на Западе

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неравных условиях конкуренции для белорусского и российского бизнеса на рынке РФ и призвал "сопрягать" с экономикой общие вопросы, напомнив, что Белоруссия всегда была форпостом на Западе.

"Нам надо только одно - равные условия для наших субъектов хозяйствования. Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с парламентариями. Слова президента Белоруссии приводит его сайт.

Он утверждает, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставки товаров, при этом качество отечественной продукции не вызывает сомнений. "Это так конкуренция идет между нашими государствами", - добавил Лукашенко. Он добавил, что, в частности, остаются проблемы и в части получения в РФ разрешений для белорусских автоперевозчиков.

При этом, подчеркнул белорусский лидер, страны успешно и давно сотрудничают, например в военной сфере, в Белоруссии находятся некоторые российские объекты, осуществляется охрана союзной границы. "Это же общие вопросы, которые надо сопрягать с экономикой и показывать, чего это стоит. Мы тоже немало делаем для российского государства. Мы всегда были форпостом здесь - на Западе", - подчеркнул Лукашенко.

Президент заверил, что, работая с Россией над рядом документов в экономической сфере, в Белоруссии исходят прежде всего из интересов своего государства и белорусского народа. "Именно такого подхода намерены придерживаться на предстоящих переговорах, которые состоятся завтра и послезавтра", - подчеркнул глава государства.

"И если кто-то думает, что мы, образно говоря, спокойно пропустим танки на Москву через Беларусь — только не мной. Это россияне знают, и это дорогого стоит", - приводит слова Лукашенко издание "Беларусь сегодня".