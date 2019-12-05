Лукашенко напомнил РФ, что Белоруссия всегда была форпостом на Западе

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неравных условиях конкуренции для белорусского и российского бизнеса на рынке РФ и призвал "сопрягать" с экономикой общие вопросы, напомнив, что Белоруссия всегда была форпостом на Западе.
"Нам надо только одно - равные условия для наших субъектов хозяйствования. Даже если это конкуренция, то условия должны быть нормальные", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с парламентариями. Слова президента Белоруссии приводит его сайт.
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Он утверждает, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставки товаров, при этом качество отечественной продукции не вызывает сомнений. "Это так конкуренция идет между нашими государствами", - добавил Лукашенко. Он добавил, что, в частности, остаются проблемы и в части получения в РФ разрешений для белорусских автоперевозчиков.
При этом, подчеркнул белорусский лидер, страны успешно и давно сотрудничают, например в военной сфере, в Белоруссии находятся некоторые российские объекты, осуществляется охрана союзной границы. "Это же общие вопросы, которые надо сопрягать с экономикой и показывать, чего это стоит. Мы тоже немало делаем для российского государства. Мы всегда были форпостом здесь - на Западе", - подчеркнул Лукашенко.
Президент заверил, что, работая с Россией над рядом документов в экономической сфере, в Белоруссии исходят прежде всего из интересов своего государства и белорусского народа. "Именно такого подхода намерены придерживаться на предстоящих переговорах, которые состоятся завтра и послезавтра", - подчеркнул глава государства.
"И если кто-то думает, что мы, образно говоря, спокойно пропустим танки на Москву через Беларусь — только не мной. Это россияне знают, и это дорогого стоит", - приводит слова Лукашенко издание "Беларусь сегодня".
По словам президента, "безопасность, оборона — это святое дело". В этой связи он заметил, что Минск не требует платы за размещение на своей территории двух военных объектов РФ. "Когда-то они (Россия – Прим. ред.) попросили нас создать совместную противовоздушную оборону. От Черного моря до Балтики мы контролируем все небо на высоте от 90 метров и выше. Другой ПВО на этом направлении нет. Я долго колебался, не соглашался, потом думаю, ладно. Но с одним условием: мы управляем этой системой. В случае войны создаем объединенное командование. То же самое таможня, граница и так далее", - отметил Лукашенко.