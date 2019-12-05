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Медведев оценил систему борьбы с пиратством в интернете
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РИА Новости

Медведев оценил систему борьбы с пиратством в интернете

14:29 05.12.2019 (обновлено: 14:30 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская система борьбы с пиратством в интернете сегодня неэффективна, но в последнее время она стала лучше, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, общаясь с тележурналистами в прямом эфире телеканалов.
"Система, сразу скажу, неэффективна, но она стала лучше, потому что она в определенный период вообще никак не могла противостоять пиратским выходам", - сказал премьер-министр.
"У нас ещё нет традиции уважения к авторским правам. Это же бесплатно всё вроде как, это все где-то в виртуальном пространстве находится - значит, можно скачать за бесплатно. К этому нужно относиться уважительно", - подчеркнул он.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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7 июня, 13:15Петербургский международный экономический форум
Эрнст рассказал о тренде на пиратство у российских интернет-пользователей
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Разговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияОбщество
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