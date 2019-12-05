Медведев оценил систему борьбы с пиратством в интернете

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российская система борьбы с пиратством в интернете сегодня неэффективна, но в последнее время она стала лучше, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, общаясь с тележурналистами в прямом эфире телеканалов.
"Система, сразу скажу, неэффективна, но она стала лучше, потому что она в определенный период вообще никак не могла противостоять пиратским выходам", - сказал премьер-министр.
"У нас ещё нет традиции уважения к авторским правам. Это же бесплатно всё вроде как, это все где-то в виртуальном пространстве находится - значит, можно скачать за бесплатно. К этому нужно относиться уважительно", - подчеркнул он.