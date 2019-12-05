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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2019-12-05T14:29+0300
https://ria.ru/20191205/1562005039.html
В Липецке врачу-офтальмологу вручили первый "губернаторский миллион"
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РИА Новости

В Липецке врачу-офтальмологу вручили первый "губернаторский миллион"

14:29 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил "губернаторский миллион" офтальмологу, доктору медицинских наук Наталье Полянской, переехавшей в область по региональной программе дефицитных специальностей, предусматривающую единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе региона.
В пресс-службе уточнили, что это пока единственный врач с ученой степенью, переехавший в Липецкую область в рамках региональной программы, которая предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей для врачей, впервые трудоустраивающихся в государственные медицинские организации региона по наиболее дефицитным специальностям и не имеющих обязательств, связанных с целевым обучением.
На сегодняшний день дефицит врачей в Липецкой области составляет почти триста медиков. Среди наиболее востребованных специалистов - участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи.
Региональная программа стартовала в области два месяца назад.
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"Губернаторский миллион – это инвестиции в здоровье наших людей. Нам важно, чтобы хорошие специалисты приезжали в Липецкую область и оставались здесь. Думаю, каждый житель региона будет рад попасть на прием к такому доктору", - сказал Артамонов, вручая сертификат Полянской.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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