В Липецке врачу-офтальмологу вручили первый "губернаторский миллион"

ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Глава Липецкой области . Глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил "губернаторский миллион" офтальмологу, доктору медицинских наук Наталье Полянской, переехавшей в область по региональной программе дефицитных специальностей, предусматривающую единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе региона.

В пресс-службе уточнили, что это пока единственный врач с ученой степенью, переехавший в Липецкую область в рамках региональной программы, которая предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей для врачей, впервые трудоустраивающихся в государственные медицинские организации региона по наиболее дефицитным специальностям и не имеющих обязательств, связанных с целевым обучением.

На сегодняшний день дефицит врачей в Липецкой области составляет почти триста медиков. Среди наиболее востребованных специалистов - участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, неонатологи, онкологи, офтальмологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи.

Региональная программа стартовала в области два месяца назад.