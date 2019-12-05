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Пострадавшим при пожаре в Одессе выделят материальную помощь
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РИА Новости

Пострадавшим при пожаре в Одессе выделят материальную помощь

14:24 05.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПострадавший при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пострадавший при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пострадавший при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Пострадавшим в результате пожара в колледже в Одессе выделят материальную помощь, сообщил в четверг глава Одесского областного совета Сергей Паращенко.
В среду в Одесском колледже экономики начался пожар. По данным полиции, один человек погиб, 29 пострадали. Местонахождение более чем 10 человек неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
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"Сегодня дал поручение постоянной комиссии охраны здоровья и социальной политики о срочном выделении материальной помощи всем пострадавшим", - написал Паращенко на своей странице в Facebook.
Он также выразил соболезнования семье погибшей в результате пожара студентке, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
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