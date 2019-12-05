Пострадавшим при пожаре в Одессе выделят материальную помощь

Следствие рассматривает две версии причины пожара в одесском колледже

Следствие рассматривает две версии причины пожара в одесском колледже

Он также выразил соболезнования семье погибшей в результате пожара студентке, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.