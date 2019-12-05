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Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля
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РИА Новости

Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля

14:21 05.12.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Прокурор запросил 3,5 года колонии общего режима для участника несогласованной акции 27 июля в Москве Никиты Чирцова, которого обвиняют в применении насилия к полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
"Вина подсудимого подтверждается протоколами осмотра видео, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертизы и фотоматериалами. Прошу назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима", - заявил прокурор.
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Чирцову предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следствие считает, что в ходе несогласованной акции 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча. В ноябре суд продлил ему содержание в СИЗО до 30 апреля.
В конце июля Лефортовский суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка проведения митинга. После этого он улетел в Минск, где в конце августа был задержан, поскольку находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел самостоятельно, задержали его 2 сентября, а на следующий день арестовали.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
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Чем грозит участие в несогласованных акциях
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Тверской суд г. МосквыМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
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