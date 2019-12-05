Медведев: необходимы международные соглашения в сфере авторских прав

"Надо с этим (пиратством в интернете - ред.) бороться ... Невозможно побороть эту проблему, эту даже заразу, извините, находясь в одной стране. Эти международные соглашения должны быть, потому что по понятным причинам можно заходить через разные ресурсы в разных странах. Нужны конвенции и нужна нетерпимая позиция всех стран, только так можно будет качественно охранять права", - заявил Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.