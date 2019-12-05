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Медведев: необходимы международные соглашения в сфере авторских прав
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РИА Новости

Медведев: необходимы международные соглашения в сфере авторских прав

14:21 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Международное сообщество должно выработать общие соглашения по борьбе с пиратством в интернете - только при взаимодействии разных государств можно решить эту проблему, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Надо с этим (пиратством в интернете - ред.) бороться ... Невозможно побороть эту проблему, эту даже заразу, извините, находясь в одной стране. Эти международные соглашения должны быть, потому что по понятным причинам можно заходить через разные ресурсы в разных странах. Нужны конвенции и нужна нетерпимая позиция всех стран, только так можно будет качественно охранять права", - заявил Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Интернет-сайт с видеоконтентом
5 августа, 11:54
Роскомнадзор заблокировал 33 сайта, защищая авторские права телеканалов
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