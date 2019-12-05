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В Подмосковье родился мальчик Король Лев
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РИА Новости

В Подмосковье родился мальчик Король Лев

14:23 05.12.2019 (обновлено: 15:45 05.12.2019)
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© Fotolia / rufousМладенец
Младенец
© Fotolia / rufous
Младенец. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Подмосковье семья по фамилии Король дала своему сыну имя Лев, сообщило издание "360".
Мама ребенка поделилась, что такое необычное имя "Король Лев" придумал отец ребенка Дмитрий. Он решил назвать ребенка Львом еще во времена своей службы в армии.
Кроме того, любовь к известному мультфильму также повлияла на выбор имени для сына.
Издание отметило, что Лев Король родился 14 ноября.
Ранее сообщалось, что в Московской области родился мальчик по имени Эльдар Рязанов, а в Казани девочка получила имя Вселенна-Весна.
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