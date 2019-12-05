В Подмосковье родился мальчик Король Лев

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Подмосковье семья по фамилии Король дала своему сыну имя Лев, сообщило издание " 360 ".

Мама ребенка поделилась, что такое необычное имя "Король Лев" придумал отец ребенка Дмитрий. Он решил назвать ребенка Львом еще во времена своей службы в армии.

Кроме того, любовь к известному мультфильму также повлияла на выбор имени для сына.

Издание отметило, что Лев Король родился 14 ноября.