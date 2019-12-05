На ярмарке non/fiction появился раздел комиксов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Комиксы являются важной и неотъемлемой частью мировой книжной культуры, в этом году на литературной ярмарке non/fiction в Москве организован отдельный посвященный им раздел, заявила директор ярмарки Мария Федотова.
"Еще один раздел, который у нас появился в этом году, совершенная новинка - это раздел "Комиксы". Пока в нем участвуют всего 10 представителей разных издательств... Комиксы - очень важная и неотъемлемая часть всей книжной культуры, но почему-то так принято, что в нашей стране об этом говорят не так много и не так часто, как везде", - сказала Федотова на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, учитывая общемировые тенденции, было правильным заявить о комиксах на ярмарке. "Этот вид литературы присутствует и интересен публике. У нас будет много автограф-сессий, также есть топ-лист, посвященный комиксам", - заключила Федотова.
Литературная ярмарка non/fiction проходит в столичном Гостином Дворе с 5 по 9 декабря, в основной программе которой запланировано более 400 мероприятий, в том числе встречи с писателями, дискуссии и презентации новинок и многое другое.