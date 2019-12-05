На ярмарке non/fiction появился раздел комиксов

"Еще один раздел, который у нас появился в этом году, совершенная новинка - это раздел "Комиксы". Пока в нем участвуют всего 10 представителей разных издательств... Комиксы - очень важная и неотъемлемая часть всей книжной культуры, но почему-то так принято, что в нашей стране об этом говорят не так много и не так часто, как везде", - сказала Федотова на пресс-конференции в четверг.