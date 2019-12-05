РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-05T14:49+0300
https://ria.ru/20191205/1562004221.html
В престижном конкурсе гитаристов в США победил музыкант из России
https://cdn21.img.ria.ru/images/156200/00/1562000071_0:0:2890:1627_1036x0_80_0_0_46523c4c8275ddfc8c1e6effeb4bf297.jpg
РИА Новости

В престижном конкурсе гитаристов в США победил музыкант из России

14:49 05.12.2019
1513
© AFP 2019 / Shannon FinneyГитарист Евгений Побожий во время выступления в "Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди" в Вашингтоне.
Гитарист Евгений Побожий во время выступления в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
© AFP 2019 / Shannon Finney
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Впервые музыкант из России стал победителем Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока. 30-летний гитарист, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Евгений Побожий получит 30 тысяч долларов и контракт со звукозаписывающей компанией Concord Records.
Второе место занял выпускник Консерватории Новой Англии в Бостоне и бывший участник ансамбля саксофониста Донни МакКаслина Макс Лайт (27 лет), на третьем — выпускник колледжа Бёркли и Университета Уильяма Патерсона Сесил Александер (25 лет).
"Я боялся думать — выиграет Женя или нет, но в том, что он займет одно из призовых мест, был уверен, — сказал РИА Новости саксофонист Игорь Бутман. — Это просто потрясающий успех российского музыканта".
Игорь подчеркнул, что молодые российские джазовые исполнители не впервые получают международное признание. Так, год назад в конкурсе вокалистов Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition (США) пианист и вокалист Олег Аккуратов выиграл вторую премию.
Международный конкурс гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока проходил в Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне. В жюри конкурса были джазовые гитаристы Ли Ритенаур, Пэт Метини, Стэнли Джордан, Джон Скофилд, Лионель Луэке, Рассел Малоун, Чико Пинейро.
Евгений Побожий родился в Северске (Томская область). Он начал заниматься классической гитарой в девять лет и продолжил обучение на джазовой кафедре Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова, где его заметил саксофонист Игорь Бутман. Сейчас Побожий играет в Московском джазовом оркестре, в собственной группе и других коллективах.
Международный конкурс Института джаза им. Херби Хэнкока проходит с 1986 года. Ранее он назывался Конкурсом им. Телониуса Монка.
Музыкант группы Billy’s Band Билли Новик выступает на фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.
25 августа, 08:00Koktebel Jazz Party
Как обычно — феерично! Чем удивляет Koktebel Jazz Party
4310031
КультураМузыкаНовости культурыИгорь БутманСеверск
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит очередное совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК. 4 декабря 2019
Путин сменил постпреда России при ВТО
Заместитель председателя правления Информационного агентства Новости Валерий Алексеевич Кузнецов
Умер бывший зампред АПН Валерий Кузнецов
Подозреваемый в убийствах девушек в Петрозаводске на допросе у следователя
Петрозаводского "маньяка" приговорили к пожизненному лишению свободы
Торгово-выставочный комплекс Гостиный двор на улице Ильинка в Москве
Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
Жители Перми почтили память погибших при пожаре в ночном клубе Хромая лошадь в Перми
Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года
Руки в наручниках
Суд в Астрахани вынес мужчине приговор за убийство 15-летней давности
Дверь зала судебных заседаний
Прокурор запросил 3,5 года колонии участнику незаконной акции 27 июля
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Наручники на двери клети для подсудимых в зале суда
Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Самолет Ил-96 российской авиакомпании Россия в лондонском аэропорту Хитроу. 20 марта 2018
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
На месте ДТП
Крупные ДТП в России в 2019 году
Плавучий космодром Морской старт
Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
Воислав Шешель
Сербский политик призвал Белград признать Крым частью России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган у резиденции на Даунинг-стрит во время саммита НАТО в Лондоне
Эрдоган объяснил, почему одобрил план НАТО по защите Польши и Балтии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
Лента новостейМолния