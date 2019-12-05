В престижном конкурсе гитаристов в США победил музыкант из России

Гитарист Евгений Побожий во время выступления в "Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди" в Вашингтоне.

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Впервые музыкант из России стал победителем Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока. 30-летний гитарист, солист Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Евгений Побожий получит 30 тысяч долларов и контракт со звукозаписывающей компанией Concord Records.

Второе место занял выпускник Консерватории Новой Англии в Бостоне и бывший участник ансамбля саксофониста Донни МакКаслина Макс Лайт (27 лет), на третьем — выпускник колледжа Бёркли и Университета Уильяма Патерсона Сесил Александер (25 лет).

"Я боялся думать — выиграет Женя или нет, но в том, что он займет одно из призовых мест, был уверен, — сказал РИА Новости саксофонист Игорь Бутман. — Это просто потрясающий успех российского музыканта".

Игорь подчеркнул, что молодые российские джазовые исполнители не впервые получают международное признание. Так, год назад в конкурсе вокалистов Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition (США) пианист и вокалист Олег Аккуратов выиграл вторую премию.

Международный конкурс гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока проходил в Центре исполнительских искусств им. Джона Кеннеди в Вашингтоне. В жюри конкурса были джазовые гитаристы Ли Ритенаур, Пэт Метини, Стэнли Джордан, Джон Скофилд, Лионель Луэке, Рассел Малоун, Чико Пинейро.

Евгений Побожий родился в Северске (Томская область). Он начал заниматься классической гитарой в девять лет и продолжил обучение на джазовой кафедре Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова, где его заметил саксофонист Игорь Бутман. Сейчас Побожий играет в Московском джазовом оркестре, в собственной группе и других коллективах.