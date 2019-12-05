Зеленский предложит Раде продлить "особый статус" Донбасса

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия), запланированного на 9 декабря в Париже, внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект о продлении особого статуса Донбасса , а в 2020 году предложит изменения, касающиеся в том числе имплементации "формулы Штайнмайера", заявил на встрече в Лондоне помощник президента Украины Андрей Ермак

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.

"По итогам этого саммита (в "нормандском формате". — Прим. ред.) мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона (об особом статусе Донбасса. — Прим. ред.). А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", — заявил Ермак.

При этом он уточнил, что в случае успешных переговоров лидеров стран "нормандского формата" изменения, предложенные в закон, будут учитывать достигнутые договоренности. "Среди изменений — в первую очередь имплементация "формулы Штайнмайера", — сказал Ермак, отметив, что изменения будут внесены только в случае успешного саммита. В случае отсутствия прогресса на переговорах у Киева, по его словам, есть "план Б".

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.