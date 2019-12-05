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Зеленский предложит Раде продлить "особый статус" Донбасса
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РИА Новости

Зеленский предложит Раде продлить "особый статус" Донбасса

14:14 05.12.2019 (обновлено: 16:25 05.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия), запланированного на 9 декабря в Париже, внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект о продлении особого статуса Донбасса, а в 2020 году предложит изменения, касающиеся в том числе имплементации "формулы Штайнмайера", заявил на встрече в Лондоне помощник президента Украины Андрей Ермак.
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.
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"По итогам этого саммита (в "нормандском формате". — Прим. ред.) мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона (об особом статусе Донбасса. — Прим. ред.). А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", — заявил Ермак.
При этом он уточнил, что в случае успешных переговоров лидеров стран "нормандского формата" изменения, предложенные в закон, будут учитывать достигнутые договоренности. "Среди изменений — в первую очередь имплементация "формулы Штайнмайера", — сказал Ермак, отметив, что изменения будут внесены только в случае успешного саммита. В случае отсутствия прогресса на переговорах у Киева, по его словам, есть "план Б".
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Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" — по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Так называемый нормандский формат — с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции — переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакЛНРДНР"Нормандская четверка"ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМинскПарижУкраинаВ мире
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