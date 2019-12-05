Лукашенко удивился резкому всплеску в России интереса к интеграции

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что был удивлен резким всплеском в РФ интереса к интеграции с республикой, и заявил, что цена нынешних переговоров об "определении дальнейшего существования двух самых близких славянских государств" очень высока.

"Мы не приняли единый Конституционный акт ( Союзного государства Белоруссии и России - Прим. ред.), а в нем было бы все прописано — и единая валюта, и органы власти. Может быть, мы бы давно уже были единым государством — но россияне на это не пошли. И вот спустя много лет вдруг резкий всплеск интереса к интеграции. Я президента России даже спросил: что случилось? Спокойно движемся, создаем равные условия для наших граждан, для молодежи. У нас нет границы, никто кованым сапогом не бьет в купе, когда мы едем в Москву на поезде. Никто не останавливает, худо-бедно, на границе", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с парламентариями. Президента цитирует на своем сайте издание " Беларусь сегодня ".

По его словам, "цена нынешних переговоров — определение дальнейшего существования двух самых близких славянских государств — очень высока".

Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты". В ноябре премьер республики Сергей Румас заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных карт" по интеграции.