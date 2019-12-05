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Союзное государство
2019-12-05T14:14+0300
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Лукашенко удивился резкому всплеску в России интереса к интеграции
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РИА Новости

Лукашенко удивился резкому всплеску в России интереса к интеграции

14:14 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что был удивлен резким всплеском в РФ интереса к интеграции с республикой, и заявил, что цена нынешних переговоров об "определении дальнейшего существования двух самых близких славянских государств" очень высока.
"Мы не приняли единый Конституционный акт (Союзного государства Белоруссии и России - Прим. ред.), а в нем было бы все прописано — и единая валюта, и органы власти. Может быть, мы бы давно уже были единым государством — но россияне на это не пошли. И вот спустя много лет вдруг резкий всплеск интереса к интеграции. Я президента России даже спросил: что случилось? Спокойно движемся, создаем равные условия для наших граждан, для молодежи. У нас нет границы, никто кованым сапогом не бьет в купе, когда мы едем в Москву на поезде. Никто не останавливает, худо-бедно, на границе", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на встрече с парламентариями. Президента цитирует на своем сайте издание "Беларусь сегодня".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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По его словам, "цена нынешних переговоров — определение дальнейшего существования двух самых близких славянских государств — очень высока".
Восьмого декабря Белоруссия и РФ будут отмечать двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты". В ноябре премьер республики Сергей Румас заявил, что Россия и Белоруссия подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных карт" по интеграции.
Белорусский посол в Москве Владимир Семашко заявлял, что основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. На конец текущей недели запланированы переговоры по вопросам углубления интеграции на уровне премьеров, а затем – президентов Белоруссии и России.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
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Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
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