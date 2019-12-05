Проект "Бережливая поликлиника" в Омской области получит развитие

ОМСК, 5 дек – РИА Новости. Проект "Бережливая поликлиника" в Проект "Бережливая поликлиника" в Омской области в ближайшие пять лет получит серьезное развитие, а новая программа начнется с детских поликлинических отделений, сообщил губернатор Александр Бурков

Вопрос был поднят в четверг на традиционной встрече главы региона с представителями регионального штаба общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Омской области. Эксперты регионального отделения ОНФ предложили принять на уровне региона пятилетнюю программу развития проекта "Бережливая поликлиника" по созданию регистратур нового типа во всех поликлиниках области.

"Почему нам не взять все детские поликлиники и не сделать под них отдельную программу. Первый шаг нужно начинать все-таки с детей. На решение сразу всех поликлинических и больничных проблем одновременно денег нет, но давайте определимся, какие учреждения и что делают в 2020-м, какие – в 2021 году и далее. Составляйте график. Под проект "Бережливая поликлиника" не такие уж большие средства нужны. Там, согласитесь, основное все-таки организационные мероприятия", - сказал Бурков.

Он поручил минздраву региона подготовить перечень нуждающихся в модернизации детских и взрослых поликлиник, данные о необходимом объеме финансирования мероприятий и последовательности их реализации.

"Мы рассчитаем потребности на сегодняшний день, а когда по программе модернизации первичной медико-санитарной помощи внесут изменения в части федерального финансирования, станет понятно - будут ли это федеральные средства или мы все-таки будем просить помощи из регионального бюджета", - сказал в свою очередь глава облминздрава Дмитрий Вьюшков.