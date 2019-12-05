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Омская область
2019-12-05T14:11+0300
https://ria.ru/20191205/1562003851.html
Проект "Бережливая поликлиника" в Омской области получит развитие
https://cdn21.img.ria.ru/images/155903/46/1559034612_0:67:1500:911_1036x0_80_0_0_7627e78f3552cf9e948413355ce00c37.jpg
РИА Новости

Проект "Бережливая поликлиника" в Омской области получит развитие

14:11 05.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 5 дек – РИА Новости. Проект "Бережливая поликлиника" в Омской области в ближайшие пять лет получит серьезное развитие, а новая программа начнется с детских поликлинических отделений, сообщил губернатор Александр Бурков.
Вопрос был поднят в четверг на традиционной встрече главы региона с представителями регионального штаба общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Омской области. Эксперты регионального отделения ОНФ предложили принять на уровне региона пятилетнюю программу развития проекта "Бережливая поликлиника" по созданию регистратур нового типа во всех поликлиниках области.
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"Почему нам не взять все детские поликлиники и не сделать под них отдельную программу. Первый шаг нужно начинать все-таки с детей. На решение сразу всех поликлинических и больничных проблем одновременно денег нет, но давайте определимся, какие учреждения и что делают в 2020-м, какие – в 2021 году и далее. Составляйте график. Под проект "Бережливая поликлиника" не такие уж большие средства нужны. Там, согласитесь, основное все-таки организационные мероприятия", - сказал Бурков.
Он поручил минздраву региона подготовить перечень нуждающихся в модернизации детских и взрослых поликлиник, данные о необходимом объеме финансирования мероприятий и последовательности их реализации.
"Мы рассчитаем потребности на сегодняшний день, а когда по программе модернизации первичной медико-санитарной помощи внесут изменения в части федерального финансирования, станет понятно - будут ли это федеральные средства или мы все-таки будем просить помощи из регионального бюджета", - сказал в свою очередь глава облминздрава Дмитрий Вьюшков.
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Омская область ранее не вошла в число пилотных регионов по проекту "Бережливая поликлиника", но его технологии активно внедрялись в ряде учреждений с 2017 года. В итоге удалось оптимизировать работу регистратуры, уменьшить очереди и время пребывания пациента в поликлинике. С 2019 года в рамках нацпроекта реализуется региональный проект Омской области "Развитие первичной медико-санитарной помощи".
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Омская областьЗдоровье - ОбществоАлександр БурковОмская областьОмскОбщество
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