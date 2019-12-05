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Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР
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РИА Новости

Лукашенко запретил Минфину брать последний транш кредита ЕФСР

14:06 05.12.2019 (обновлено: 14:13 05.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не просит у России кредитов и что запретил минфину республики брать последний транш в 200 миллионов долларов кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
Как сообщил сайт президента Белоруссии, данное заявление прозвучало во время встречи президента с парламентариями в Минске.
"Уже заговорили про последний транш Евразийского банка (ЕАБР управляет средствами ЕФСР – ред.). Я министру финансов персонально запретил брать эти деньги. Как-нибудь выкрутимся - и выкручиваемся", - приводятся в сообщении слова белорусского лидера.
Согласно сообщению, "Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь не просит у России никаких кредитов".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Весной 2016 года министерство финансов Белоруссии и ЕАБР подписали соглашение о предоставлении Минску кредита из средств фонда, основным донором которого выступает Россия, на 2 миллиарда долларов. Все предусмотренные средства должны были быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Вместе с тем белорусский портал tut.by со ссылкой на пресс-службу Евразийского банка развития сообщил, что Белоруссия больше не может претендовать на получение 200 миллионов долларов последнего, седьмого транша кредита ЕФСР, так как "период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин РБ к Управляющему не обращался". Вместе с тем в Минфине в конце октября отмечали, что именно Евразийский банк развития (ЕАБР), который является управляющим ЕФСР, затянул принятие решения о выделении Белоруссии последнего транша кредита фонда в размере 200 миллионов долларов, и Минск имеет на него право.
В конце октября министр финансов Белоруссии Максим Ермолович также заявил, что Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на 600 миллионов долларов, потребности в нем нет. В октябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Позже в Минске заявили, что договорились с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия – заключение соответствующего соглашения. Однако документ так и не был подписан.
Министр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович на пленарной сессии: Эффективность бюджетных правил в государствах-членах ЕАЭС. Возможности развития системы наднациональных бюджетных правил в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала Манеж
25 октября, 11:26
Минск рассчитывает получить китайский кредит на 500 миллионов долларов
28292225
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Александр ЛукашенкоМинистерство финансов РФМинскРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Молодец!!! Мудрый руководитель, знает, что Россия как микрофинансовая организация, даст рубль, отнимет всё.
5 декабря, 14:17
Сергей
240004
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