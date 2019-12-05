Медведев рассказал о сложной жизни страны в 90-е годы

"Девяностые годы уже стали прошлым и подернулись романтическим флером. Жизнь была сложная, откровенно говоря, много было всяких проблем. То, что интерес к этим годам существует – это нормально. Потому что это были сложные, но очень важные годы в развитии нашей страны. Страна жила тяжело, но это не значит, что ничего интересного не происходило", - сказал премьер.