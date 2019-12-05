Медведев рассказал о сложной жизни страны в 90-е годы

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия в 90-е годы жила сложно, но менять что-либо в прошлом не стоит, так как этот период очень важен в развитии нашей страны, происходило и много хорошего, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, общаясь с тележурналистами в прямом эфире телеканалов.
Отвечая на вопрос, что бы он хотел изменить, если бы вернулся в 90-е годы, Медведев отметил, что вернуться в прошлое невозможно, хотя каждый об этом думает.
"Девяностые годы уже стали прошлым и подернулись романтическим флером. Жизнь была сложная, откровенно говоря, много было всяких проблем. То, что интерес к этим годам существует – это нормально. Потому что это были сложные, но очень важные годы в развитии нашей страны. Страна жила тяжело, но это не значит, что ничего интересного не происходило", - сказал премьер.
Он напомнил, что 90-е годы по сути открыли стране весь музыкальный мир, и рассказал, как в юности сам ходил к заместителю директора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки, которую вел. "А в 90-е годы вся эта картинка развернулась во всей своей пестроте и яркости", - заявил Медведев.
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"Но менять я ничего не буду. В 90-е годы много сложных событий происходило, но и много важных. Вот у меня в 1995 году произошло важное событие – сын родился. Чего там менять? Все нормально", - резюмировал премьер-министр.