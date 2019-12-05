В Нижнем Новгороде семья из четырех человек отравилась угарным газом

Информация об отравлении семьи в Нижегородском районе Нижнего Новгорода поступила в Центр управления в кризисных ситуациях утром в четверг.

"В результате происшествия пострадали 4 человека – трое взрослых и ребенок. Двое из пострадавших, в том числе 1 ребенок, госпитализированы. Одной из причин отравления рассматривается угарный газ. Проведена проверка газового оборудования. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.