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В Нижнем Новгороде семья из четырех человек отравилась угарным газом
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде семья из четырех человек отравилась угарным газом

14:03 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, отравились угарным газом в своей квартире в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление ГУМЧС.
Информация об отравлении семьи в Нижегородском районе Нижнего Новгорода поступила в Центр управления в кризисных ситуациях утром в четверг.
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"В результате происшествия пострадали 4 человека – трое взрослых и ребенок. Двое из пострадавших, в том числе 1 ребенок, госпитализированы. Одной из причин отравления рассматривается угарный газ. Проведена проверка газового оборудования. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.
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ГУ МЧСНижний НовгородПроисшествия
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