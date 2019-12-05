Космодром "Морской старт" будет базироваться вблизи Северной Кореи

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт" станет поселок Славянка южнее Новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт" станет поселок Славянка южнее Владивостока , сообщили РИА Новости в пресс-службе группы S7 - владельца "Морского старта".

"После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка", - сказали в пресс-службе.

Славянка находится в 80 км от границы с КНДР. В четверг группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию.

Ранее о том, что проект планируется перебазировать из порта Лонг-Бич в США на Дальний Восток, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Местом базирования может стать порт в Большом Камне под Владивостоком. Причины перебазирования не сообщались. Для продолжения эксплуатации платформы в России Роскосмос предложил запускать с нее создающуюся сейчас ракету "Союз-5". Для проведения пусков, как и прежде, пусковой платформе придется выходить в экваториальный район Тихого океана.

Ранее сообщалось, что пусковую платформу Odyssey подготовили к перебазированию - демонтировали все американское и украинское оборудование. Речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша". Оно складировано в порту приписки "Морского старта" - Лонг-Бич.