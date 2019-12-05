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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2019-12-05T17:04+0300
https://ria.ru/20191205/1562003498.html
Космодром "Морской старт" будет базироваться вблизи Северной Кореи
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РИА Новости

Космодром "Морской старт" будет базироваться вблизи Северной Кореи

14:03 05.12.2019 (обновлено: 17:04 05.12.2019)
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новым портом приписки плавучей платформы "Морской старт" станет поселок Славянка южнее Владивостока, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы S7 - владельца "Морского старта".
"После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка", - сказали в пресс-службе.
Славянка находится в 80 км от границы с КНДР. В четверг группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию.
Плавучий космодром Морской старт
9 октября, 08:20
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Ранее о том, что проект планируется перебазировать из порта Лонг-Бич в США на Дальний Восток, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Местом базирования может стать порт в Большом Камне под Владивостоком. Причины перебазирования не сообщались. Для продолжения эксплуатации платформы в России Роскосмос предложил запускать с нее создающуюся сейчас ракету "Союз-5". Для проведения пусков, как и прежде, пусковой платформе придется выходить в экваториальный район Тихого океана.
Ранее сообщалось, что пусковую платформу Odyssey подготовили к перебазированию - демонтировали все американское и украинское оборудование. Речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша". Оно складировано в порту приписки "Морского старта" - Лонг-Бич.
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
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Хочу стать космонавтомВладивостокРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот КНДР и испытает на нем свои новые ракеты!
5 декабря, 15:24
ИЧИван Чемоданов
31200010
Закладки надо снять с платформы. Американцы без этого не могут.
5 декабря, 14:23
vvab6
1500006
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