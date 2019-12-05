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Иран снизил зависимость от продажи нефти, заявил посол в России
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РИА Новости

Иран снизил зависимость от продажи нефти, заявил посол в России

14:03 05.12.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiИранский нефтяник
Иранский нефтяник
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский нефтяник. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Тегеран снизил зависимость экономики от продажи нефти, сейчас доходы от этой отрасли составляют в бюджете страны лишь 30%, заявил посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"В прошлом году в нашей стране бюджет был сверстан на 30% от продажи нефти, хотя раньше, в прошлые годы было больше 80% (бюджетных доходов - Прим. ред.). Постепенно Иран довел эту зависимость до 30% при составлении своего бюджета. И Иран двигается в сторону сведения зависимости экономики от энергетики до минимума", - заявил он на встрече с журналистами.

Посол также отметил, что за последний год увеличился ненефтяной экспорт Ирана в различных отраслях.
"И приток иностранных туристов в Иран тоже увеличился, несмотря на ту пропаганду, ту шумиху, которую вокруг Ирана поднимают", - отметил Санаи.
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Мехди СанаиИранЭкономика
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