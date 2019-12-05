Иран снизил зависимость от продажи нефти, заявил посол в России

"В прошлом году в нашей стране бюджет был сверстан на 30% от продажи нефти, хотя раньше, в прошлые годы было больше 80% (бюджетных доходов - Прим. ред.). Постепенно Иран довел эту зависимость до 30% при составлении своего бюджета. И Иран двигается в сторону сведения зависимости экономики от энергетики до минимума", - заявил он на встрече с журналистами.