Медведев рассказал о своем самом сложном решении

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что решение ответить на агрессию со стороны Грузии, а также решение по изменению пенсионного законодательства в РФ стали одними из самых сложных в его карьере.

"Самые сложные решения - те, которые создают очень серьезные проблемы для страны и могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение", - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Он добавил, что последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным. "Это хорошо, когда вот такое развитие события", - сказал премьер-министр.

"Что же касается последних событий, не буду скрывать, наверное одно из самых сложных решений и для меня, и для правительства, и для президента страны - решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми и, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась", - добавил он.