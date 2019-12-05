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2019-12-05T15:24+0300
https://ria.ru/20191205/1562003318.html
Медведев рассказал о своем самом сложном решении
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РИА Новости

Медведев рассказал о своем самом сложном решении

14:00 05.12.2019 (обновлено: 15:24 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что решение ответить на агрессию со стороны Грузии, а также решение по изменению пенсионного законодательства в РФ стали одними из самых сложных в его карьере.
"Самые сложные решения - те, которые создают очень серьезные проблемы для страны и могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение", - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Вчера, 14:05
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Он добавил, что последующее развитие событий показало, что это решение было неизбежным и единственным. "Это хорошо, когда вот такое развитие события", - сказал премьер-министр.
"Что же касается последних событий, не буду скрывать, наверное одно из самых сложных решений и для меня, и для правительства, и для президента страны - решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми и, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
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Владимир ПутинМоскваРоссияГрузияОбществоРазговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевЭкономика
Популярные комментарии
в конечном счете, крупный бизнес лежит в основе государственности и базового развития экономики, а не кучка нытиков, искренне верующих, что кто-то должен обеспечивать им старость. господа, заведите детей себе
5 декабря, 14:28
SFSergio Fatof
7100551
И пока принималось по Южной Осетии там гибли российские миротворцы и чуть не захлопнулся Рокский тоннель. На несколько часов запоздало. А с пенсией вообще бред, если учесть сколько счетная палата воровства насчитывает.
5 декабря, 14:30
ТМТамара Мадлеева
5223401
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