Медведев заявил о необходимости контролировать сферу ИИ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что роботы в обозримом будущем не станут субъектом права.

"Я надеюсь, во всяком случае, что мы не доживем до ситуации, в ближайшей обозримой перспективе не увидим этого, чтобы роботы стали не объектом регулирования, объектом права, как говорят юристы, а субъектом права. Тогда действительно человеческой цивилизации конец. Но надеюсь, что мы все-таки сможем эту ситуацию контролировать", - сказал Медведев в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам в четверг.

Журналисты спросили премьера, сможет ли искусственный интеллект стать самообучаемым и субъектным, после чего ему человек будет не нужен. "Во-первых, не следует забывать про три закона робототехники, которые придумал когда-то Айзек Азимов. Первый закон в том, что робот никогда не может причинять ущерб человеку", - ответил председатель правительства.

Он выделил три разновидности искусственного интеллекта. "Первый - это простой искусственный интеллект, он уже есть практически в любой машине... Второй уровень - это такой искусственный интеллект, уже абсолютно сопоставим с человеческим, то есть сопоставим с нашим с вами. Говорят, что он будет скоро. Лет через 20, может быть, так футурологи говорят. А третий - это суперинтеллект, это вот тот, про который мы сказали, который как-то и не хочется видеть, откровенно говоря, хотя он сможет решить любую задачу", - продолжил премьер-министр.

По его словам, человечество сможет контролировать ситуацию, и это зависит от уровня развития искусственного интеллекта. "Нам нужно обязательно в этой сфере заниматься, если говорить серьезно, максимально серьезными, тщательными разработками, для этого созданы рабочие группы. Мы в Сбербанке недавно встречались, обсуждали эту тему, потому что искусственный интеллект в том виде, в котором он сейчас все-таки развивается, он нам в значительной степени может облегчить жизнь", - подчеркнул Медведев.