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Культура
2019-12-05T14:16+0300
https://ria.ru/20191205/1562002999.html
Медведев рассказал об эволюции своих музыкальных вкусов
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РИА Новости

Медведев рассказал об эволюции своих музыкальных вкусов

13:56 05.12.2019 (обновлено: 14:16 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, о том, как в школьные годы слушал запрещенную музыку, и что под музыку он любит выполнять рутинную работу.
"Я музыку слушаю с детства, я люблю музыку, причем мои вкусы менялись, я начинал как человек, который любил только рок-музыку, и в школе вопреки установкам того периода, слушал ту музыку, которую слушать было нельзя. Потом жизнь изменилась, всякую музыку стало можно слушать, и мои вкусы стали меняться. Я стал более толерантным к другим музыкальным направлениям. Стал слушать классику, стал слушать джаз", - рассказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
Он также отметил, что в отличие от некоторых людей, музыка не мешает ему работать, он часто выполняет под нее какие-то рутинные действия.
"Я и ряд рутинных видов деятельности выполняю, это не мешает работе, выполняю под музыку. Кому-то музыка мешает, мне нет", - сказал Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Вчера, 13:40
Медведев посоветовал россиянам заниматься спортом каждое утро
Список любых групп он перечислять не стал, отметив, что их и так все знают и дарят ему пластинки.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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КультураРазговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссия
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