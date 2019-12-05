Медведев рассказал об эволюции своих музыкальных вкусов

"Я музыку слушаю с детства, я люблю музыку, причем мои вкусы менялись, я начинал как человек, который любил только рок-музыку, и в школе вопреки установкам того периода, слушал ту музыку, которую слушать было нельзя. Потом жизнь изменилась, всякую музыку стало можно слушать, и мои вкусы стали меняться. Я стал более толерантным к другим музыкальным направлениям. Стал слушать классику, стал слушать джаз", - рассказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.