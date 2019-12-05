Медведев рассказал об эволюции своих музыкальных вкусов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, о том, как в школьные годы слушал запрещенную музыку, и что под музыку он любит выполнять рутинную работу.
"Я музыку слушаю с детства, я люблю музыку, причем мои вкусы менялись, я начинал как человек, который любил только рок-музыку, и в школе вопреки установкам того периода, слушал ту музыку, которую слушать было нельзя. Потом жизнь изменилась, всякую музыку стало можно слушать, и мои вкусы стали меняться. Я стал более толерантным к другим музыкальным направлениям. Стал слушать классику, стал слушать джаз", - рассказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
Он также отметил, что в отличие от некоторых людей, музыка не мешает ему работать, он часто выполняет под нее какие-то рутинные действия.
"Я и ряд рутинных видов деятельности выполняю, это не мешает работе, выполняю под музыку. Кому-то музыка мешает, мне нет", - сказал Медведев.
Список любых групп он перечислять не стал, отметив, что их и так все знают и дарят ему пластинки.