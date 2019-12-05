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2019-12-05T14:16+0300
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Медведев заявил, что в командировку удобнее брать электронную книгу
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РИА Новости

Медведев заявил, что в командировку удобнее брать электронную книгу

13:56 05.12.2019 (обновлено: 14:16 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с удовольствием читает не только бумажные, но и электронные книги, и считает, что в командировку удобнее брать именно электронную.
"Как читать, ...не имеет значения. Приятно и обычную книгу в руке держать, я, например, читаю и электронные книги с удовольствием. Там есть плюс у электронной книги - можно сразу читать пять книг, а для того, чтобы читать пять книг в командировке их нужно взять с собой, это сложная история", - заявил Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Он также добавил, что самое главное, чтобы книги хотелось читать, и рассказал, что в детстве читал, только когда заставляли родители, а первой книгой, которая его увлекла, стал роман "Дети капитана Гранта".
Премьер также отметил, что считает, что всегда надо учиться лучшему у всех, кто обладает этими навыками, и у детей в том числе, отвечая на вопрос о том, чему он сам научился у своего сына.
Медведев также рассказал, что спустя несколько лет после того, как он впервые показал компьютер своему сыну, тот обогнал его в умении им пользоваться, несмотря на то, что премьер продолжал интересоваться новшествами.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
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