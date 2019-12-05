Медведев заявил, что в командировку удобнее брать электронную книгу

"Как читать, ...не имеет значения. Приятно и обычную книгу в руке держать, я, например, читаю и электронные книги с удовольствием. Там есть плюс у электронной книги - можно сразу читать пять книг, а для того, чтобы читать пять книг в командировке их нужно взять с собой, это сложная история", - заявил Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.