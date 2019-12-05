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Число жертв взрыва газа в доме в Польше возросло до восьми человек
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РИА Новости

Число жертв взрыва газа в доме в Польше возросло до восьми человек

13:55 05.12.2019
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© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz CelejewskiВзрыв газа в жилом доме в городе Шчырке, Польша. 4 декабря 2019
Взрыв газа в жилом доме в городе Шчырке, Польша. 4 декабря 2019
© REUTERS / Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski
ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шчырк Силезского воеводства Польши возросло до восьми человек, спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей, сообщил журналистам силезский воевода Ярослав Вечерек.
В среду вечером в Шчырке произошел взрыв газа в жилом доме. По имеющимся сведениям, в доме проживали девять человек. Известно, что одна из жительниц во время взрыва была на работе. Ранее сообщалось об обнаружении тел шести погибших, в том числе двоих детей.
"Обнаружены тела двоих детей", - сказал Вечерек.
Спасатели осмотрели половину обрушившегося дома. В спасательной операции принимают участие несколько десятков человек. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать повреждение газопровода.
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4 декабря, 16:22
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ПольшаВаршаваВ мире
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