Число жертв взрыва газа в доме в Польше возросло до восьми человек

ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шчырк Силезского воеводства Польши возросло до восьми человек, спасатели извлекли из-под завалов тела двух детей, сообщил журналистам силезский воевода Ярослав Вечерек.
В среду вечером в Шчырке произошел взрыв газа в жилом доме. По имеющимся сведениям, в доме проживали девять человек. Известно, что одна из жительниц во время взрыва была на работе. Ранее сообщалось об обнаружении тел шести погибших, в том числе двоих детей.
"Обнаружены тела двоих детей", - сказал Вечерек.
Спасатели осмотрели половину обрушившегося дома. В спасательной операции принимают участие несколько десятков человек. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать повреждение газопровода.