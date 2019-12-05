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Путин сменил постпреда России при ВТО
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РИА Новости

Путин сменил постпреда России при ВТО

13:54 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит очередное совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК. 4 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит очередное совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК. 4 декабря 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил постоянным представителем РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) Дмитрия Лякишева, курировавшего вопросы торговли в постпредстве при ЕС, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Лякишева Дмитрия Владимировича постоянным представителем РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве", - говорится в документе.
На этой должности он сменил Геннадия Овечко, назначенного в феврале 2014 года.
Лякишев, которому в этом году исполнилось 43 года, является выпускником МГУ, кандидат экономических наук. В разные годы работал в ЦБ и Минэкономразвития, в том числе участвовал в переговорном процессе по присоединению России к ВТО. До нового назначения, согласно информации на сайте постоянного представительства РФ при Евросоюзе, занимал должность заместителя постпреда, курируя вопросы торговли.
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Всемирная торговая организацияВладимир ПутинРоссияВ мире
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