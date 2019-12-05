Путин сменил постпреда России при ВТО

На этой должности он сменил Геннадия Овечко, назначенного в феврале 2014 года.

Лякишев, которому в этом году исполнилось 43 года, является выпускником МГУ, кандидат экономических наук. В разные годы работал в ЦБ и Минэкономразвития, в том числе участвовал в переговорном процессе по присоединению России к ВТО. До нового назначения, согласно информации на сайте постоянного представительства РФ при Евросоюзе, занимал должность заместителя постпреда, курируя вопросы торговли.