Посол Ирана отметил углубление отношений с Россией

"Я думаю, что мы больше, чем когда-либо, чувствуем важность ирано-российских отношений в восстановлении мира в регионе и в борьбе с терроризмом. Более глубоко понимаем высказывание верховного лидера Ирана аятоллы (Али) Хаменеи, который сказал несколько лет назад, что мощная Россия и независимый Иран и взаимоотношения этих стран полезны для региона и мира", - сказал Санаи.