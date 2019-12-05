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Посол Ирана отметил углубление отношений с Россией
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РИА Новости

Посол Ирана отметил углубление отношений с Россией

13:54 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи . Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посол Ирана в Москве Мехди Санаи отметил, что отношения Тегерана и Москвы в последние годы сильно углубились и важны для региона и мира.
"Большой опыт и долгую историю имеют наши взаимоотношения. Но в последние годы эти отношения сильно углублялись, стали крепче, преобладал характер стратегических взаимоотношений, в том числе в борьбе против терроризма в регионе, на Ближнем Востоке и в Сирии. Поднялось взаимодоверие", - сказал Санаи на пресс-конференции.
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Как отметил Санаи, за последние несколько лет президент Ирана Хасан Роухани пять раз посетил Россию, президент РФ Владимир Путин был в Иран трижды, за шесть лет между лидерами прошло 17 встреч. Посол Ирана добавил, что глава МИД Ирана 27 раз за шесть лет посетил Россию.
Посол Ирана подчеркнул, что Россия сыграла серьезную роль в исполнении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, вместе с Китаем пытается сохранить соглашение.
"Я думаю, что мы больше, чем когда-либо, чувствуем важность ирано-российских отношений в восстановлении мира в регионе и в борьбе с терроризмом. Более глубоко понимаем высказывание верховного лидера Ирана аятоллы (Али) Хаменеи, который сказал несколько лет назад, что мощная Россия и независимый Иран и взаимоотношения этих стран полезны для региона и мира", - сказал Санаи.
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Хасан РоуханиМехди СанаиМИД ИранаВладимир ПутинСирияИранВ мире
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