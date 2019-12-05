В Красноярском крае приставы похитили три млн рублей со счетов службы

"Была пресечена деятельность группы лиц, состоявших из бывших и действующих судебных приставов, которые с использованием должностных документов похитили денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей со счетов управления Федеральной службы управления судебных приставов по краю, поступивших по исполнительным производствам", - сказал Речицкий, не раскрывая деталей дела.