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Медведев отметил необходимость вовлечения молодежи в нацпроекты
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РИА Новости

Медведев отметил необходимость вовлечения молодежи в нацпроекты

13:52 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на необходимость вести работу по вовлечению молодежи в глобальные темы, в том числе рассказывать о национальных проектах.
"Применительно к национальным проектам - это важнейшая тема. Хороши, как принято говорить, все жанры, кроме скучного. Понятно, что официальную информацию зачастую молодежь не очень воспринимает, скучно кажется, не хочет потреблять", - сказал он в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
При этом, отметил Медведев, это не значит, что молодое поколение не интересуется глобальной повесткой, в том числе молодежными программами и национальными проектами в целом. По его словам, важен формат такой информации и площадка для ее подачи.
"Очень важно здесь использовать все варианты, но это должно быть сделано по-умному, здесь нельзя "грузить" кого-то. Это просто должно быть доступно", - сказал Медведев, отметив, что самое главное - заинтересовать молодежь.
"Это зависит от потребностей конкретного человека. Но вести эту работу надо точно абсолютно", - подчеркнул премьер.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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