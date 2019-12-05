Медведев отметил необходимость вовлечения молодежи в нацпроекты

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на необходимость вести работу по вовлечению молодежи в глобальные темы, в том числе рассказывать о национальных проектах.

"Применительно к национальным проектам - это важнейшая тема. Хороши, как принято говорить, все жанры, кроме скучного. Понятно, что официальную информацию зачастую молодежь не очень воспринимает, скучно кажется, не хочет потреблять", - сказал он в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

При этом, отметил Медведев, это не значит, что молодое поколение не интересуется глобальной повесткой, в том числе молодежными программами и национальными проектами в целом. По его словам, важен формат такой информации и площадка для ее подачи.

"Очень важно здесь использовать все варианты, но это должно быть сделано по-умному, здесь нельзя "грузить" кого-то. Это просто должно быть доступно", - сказал Медведев, отметив, что самое главное - заинтересовать молодежь.