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Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию
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РИА Новости

Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию

13:47 05.12.2019 (обновлено: 14:33 05.12.2019)
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© Фото : Sea Launch SAПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : Sea Launch SA
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7.
По словам собеседника агентства, перебазирование состоится в 2020 году. Новым портом для "Морского старта" станет поселок Славянка южнее Владивостока, в 80 километрах от КНДР.
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Ранее стало известно, что пусковую платформу Odyssey подготовили к перебазированию: демонтировали все американское и украинское оборудование.

Платформа "Морской старт"

"Морской старт" — плавучий космодром в Тихом океане для запуска ракет модификации "Зенит". Последний пуск с него состоялся в 2014-м, так как из-за ухудшения отношений Москвы и Киева прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства "Энергомаш". Они использовались в ракете "Зенит" — единственной адаптированной под пуски с плавучего космодрома. Потом "Морской старт" законсервировали.
Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, если платформа продолжит базироваться в США, старты с нее новой ракеты будут практически невозможны: соглашение между Москвой и Вашингтоном предусматривает только пуски российско-украинской ракеты "Зенит".
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Источник: владелец "Морского старта" отменил заказ на ракеты "Зенит"
Вопрос о смене места дислокации платформы на Владивосток, Советскую Гавань, Крым и Вьетнам обсуждался в 2013 и 2015 годах, однако в 2016-м S7 Group подписала контракт с Sea Launch о покупке проекта "Морской старт", в который входили корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, включая товарный знак.
Позже группа компаний S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома, но пусковую деятельность так и не продолжила.
Для дальнейшей эксплуатации платформы в России "Роскосмос" ранее предложил запускать с нее ракету "Союз-5". Для этого, как и прежде, платформе придется выходить в экваториальный район Тихого океана.
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Государственный департамент СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот спасибо! Низкий поклон - барин дал добро на перебазирование НАШЕЙ платформы. Чтоб мы без него делали? Как бы мы без его разрешений жили? Вот пивка хочу выпить - напишу барину, спрошу можно али нет?
5 декабря, 16:14
СКСергей Кап
6600011
А оно нам надо
5 декабря, 16:41
kko257522
803009
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