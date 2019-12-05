Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию , сообщили РИА Новости в пресс-службе S7.

По словам собеседника агентства, перебазирование состоится в 2020 году. Новым портом для "Морского старта" станет поселок Славянка южнее Владивостока , в 80 километрах от КНДР.

Ранее стало известно, что пусковую платформу Odyssey подготовили к перебазированию: демонтировали все американское и украинское оборудование.

Платформа "Морской старт"

"Морской старт" — плавучий космодром в Тихом океане для запуска ракет модификации "Зенит". Последний пуск с него состоялся в 2014-м, так как из-за ухудшения отношений Москвы и Киева прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства "Энергомаш". Они использовались в ракете "Зенит" — единственной адаптированной под пуски с плавучего космодрома. Потом "Морской старт" законсервировали.

Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, если платформа продолжит базироваться в США, старты с нее новой ракеты будут практически невозможны: соглашение между Москвой и Вашингтоном предусматривает только пуски российско-украинской ракеты "Зенит".

Вопрос о смене места дислокации платформы на Владивосток, Советскую Гавань, Крым и Вьетнам обсуждался в 2013 и 2015 годах, однако в 2016-м S7 Group подписала контракт с Sea Launch о покупке проекта "Морской старт", в который входили корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, включая товарный знак.

Позже группа компаний S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома, но пусковую деятельность так и не продолжила.