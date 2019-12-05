В Крыму чиновников обяжут сдавать декларацию о конфликте интересов

"Нами в следующем году планируется внедрение декларации конфликта интересов. Она предполагает, что госслужащие, наряду с ежегодными сведениями о доходах, которые они предоставляют, будут заполнять своеобразную анкету, которая предусматривает раскрытие данных о взаимодействии как с юридическими лицами, так и с иными гражданами", - сказала Константинова журналистам.