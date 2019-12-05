В Крыму чиновников обяжут сдавать декларацию о конфликте интересов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Крымских чиновников в следующем году обяжут, помимо декларации о доходах, сдавать декларацию о конфликте интересов, сообщила представитель комитета по противодействию коррупции республики Евгения Константинова.
"Нами в следующем году планируется внедрение декларации конфликта интересов. Она предполагает, что госслужащие, наряду с ежегодными сведениями о доходах, которые они предоставляют, будут заполнять своеобразную анкету, которая предусматривает раскрытие данных о взаимодействии как с юридическими лицами, так и с иными гражданами", - сказала Константинова журналистам.
По ее словам, это позволит избежать конфликта интересов, связанных с работой родственников в одной сфере.