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Медведев оценил законопроект по борьбе с домашним насилием
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РИА Новости

Медведев оценил законопроект по борьбе с домашним насилием

13:43 05.12.2019 (обновлено: 13:49 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Окончательной позиции по законопроекту о профилактике домашнего насилия нет, там есть интересные новеллы, но существует риск манипулирования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
"Скажу вам прямо: у меня тоже пока нет окончательной позиции по этому законопроекту. Там вроде бы и достаточно интересные новеллы, которые предлагаются, новеллы, связанные с предостережением, которые официальные структурами выдаются - полицией или судом; ряд правил заимствован из заграничного законодательства, когда люди, ранее находившиеся в семейных отношениях, не допускаются друг к другу на определенное расстояние, чтобы не провоцировать конфликт. Вопрос в верификации, и в том, не будет ли здесь манипулирования, о чем говорят критики этого законопроекта", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, нужно ли принять закон о домашнем насилии.
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По его словам, с другой стороны, в законопроекте нет ни уголовной, ни административной ответственности.
"Это тоже вопрос, нужна она там или нет, тем более, что мы сейчас готовим изменение или точнее новую версию административного кодекса, кодекса об административных правонарушениях. И там такой состав может появится", - добавил премьер.
Медведев считает, что нужно все это еще самым внимательным образом проанализировать, посмотреть и плюсы, и минусы, послушать всех, кто этим занимается.
"Но то, что проблема есть - совершенно очевидно, вопрос в том, как государство на это должно реагировать ", - отметил премьер.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
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