Медведев отреагировал на акции протестов в Москве

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Незаконные акции могут привести "к опасным ситуациям", предупредил премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о прошедших в России летом протестах.
Глава правительства отметил, что проблемы невозможно решить ни в соцсетях, ни на площадях.
"Если есть настроения, значит, их что-то создает — это очевидно... Очевидно, что, наверное, там есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать, каким-то образом менять даже. Но в целом это вызвало такой довольно мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился в том числе в различные акции. Само по себе, наверное, это совершенно нормально. Вопрос только в одном: мы с вами прекрасно понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно", — сказал Медведев.
"Но заявлять о своем мнении нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами. И сколько бы ни говорили о том, что вот мы там что-то подали, что-то там нам не разрешили, законодательство может нравиться или не нравиться, это понятно, но все-таки нужно его соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему. Вот то, что во Франции "желтые жилеты", у нас теоретически может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный", — добавил он.
В то же время, отметил премьер-министр, "любая юридически разрешенная активность, в том числе и активность, связанная с выражением своей позиции, она допустима и даже необходима". "Государство должно эти настроения улавливать", — сказал он.
При этом в каждом конкретном случае, будь то арест актера Павла Устинова, дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, по мнению Медведева, нужно "досконально разбираться". "Здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное", — пояснил он.
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