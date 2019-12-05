Медведев отреагировал на акции протестов в Москве

"Если есть настроения, значит, их что-то создает — это очевидно... Очевидно, что, наверное, там есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, и их нужно учитывать, каким-то образом менять даже. Но в целом это вызвало такой довольно мощный запрос на справедливость, и этот запрос вылился в том числе в различные акции. Само по себе, наверное, это совершенно нормально. Вопрос только в одном: мы с вами прекрасно понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно", — сказал Медведев.