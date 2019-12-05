Скотленд-Ярд отказался комментировать задержание продюсера Ruptly

ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости. Полиция Лондона отказалась комментировать ситуацию вокруг обыска, допроса и лишения аккредитации на саммит НАТО продюсера видеоагентства Ruptly.
Ранее на сайте RT появилась информация, что аккредитованный на прошедший саммит НАТО в Лондоне продюсер видеоагентства Ruptly был задержан полицейскими во время проведения саммита, его допросили и обыскали.
"Мы не комментируем вопросы безопасности", - заявил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.
Между тем, по словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, полиция сообщила продюсеру Ruptly, что действовала в рамках закона о терроризме. НАТО на запрос RT пока не ответила.