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Скотленд-Ярд отказался комментировать задержание продюсера Ruptly
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РИА Новости

Скотленд-Ярд отказался комментировать задержание продюсера Ruptly

13:38 05.12.2019 (обновлено: 15:13 05.12.2019)
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© CARL COURT / AFPНовый Скотланд Ярд
Новый Скотланд Ярд
© CARL COURT / AFP
Новый Скотланд Ярд. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 дек – РИА Новости. Полиция Лондона отказалась комментировать ситуацию вокруг обыска, допроса и лишения аккредитации на саммит НАТО продюсера видеоагентства Ruptly.
Ранее на сайте RT появилась информация, что аккредитованный на прошедший саммит НАТО в Лондоне продюсер видеоагентства Ruptly был задержан полицейскими во время проведения саммита, его допросили и обыскали.

"Мы не комментируем вопросы безопасности", - заявил РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.

Между тем, по словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, полиция сообщила продюсеру Ruptly, что действовала в рамках закона о терроризме. НАТО на запрос RT пока не ответила.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 12:36
Симоньян прокомментировала задержание продюсера Ruptly на саммите НАТО
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МедиавойныСкотленд-ЯрдНАТОМаргарита СимоньянЛондонВ мире
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