Посол Австралии отметил позитивное развитие дискуссии по MH17

При этом он затруднился сообщить, когда планируется следующая встреча. "Вряд ли она пройдет в этом декабре. Я не назначаю встречи. Мы очень рады тому, что есть этот процесс, и есть очень позитивное развитие в ходе дискуссий", - добавил Михан.