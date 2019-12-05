Посол Австралии отметил позитивное развитие дискуссии по MH17

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посол Австралии в России Грейм Михан отметил позитивное развитие трехсторонней дискуссии России, Нидерландов и Австралии по Boeing MH17, разбившемуся на Украине в 2014 году, надеется, что процесс будет продолжен.
"Мы провели встречи, и надеемся, что этот процесс будет продолжен", - сказал посол журналистам.
При этом он затруднился сообщить, когда планируется следующая встреча. "Вряд ли она пройдет в этом декабре. Я не назначаю встречи. Мы очень рады тому, что есть этот процесс, и есть очень позитивное развитие в ходе дискуссий", - добавил Михан.