Медведев призвал не идеализировать СССР

"Для людей моего поколения и людей еще более взрослого поколения, это свойство человеческой памяти, мы помним только самое лучшее в периоды нашей молодости. Человеческая память так устроена, что если не отбрасывать плохие вещи, человек не сможет жить, его разорвет", - сказал он, отвечая на вопрос, что стоит за ностальгическими настроениями по отношению к СССР в современном российском обществе.

По словам Медведева, определенная идеализация сегодня есть. "Я тоже помню эти годы, они были важными, интересными, я учился, в Советском союзе было много хорошего. Это абсолютно точно. Но идеализировать Советский союз не надо. Это было очень сложное государство", - подчеркнул Медведев.

"Та молодежь, которая говорит: "вот хотим там очутиться". Где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? Это даже представить себе люди не могут. Кстати, многие из присутствующих даже здесь, но ведь ничего не было практически даже в таком городе как Ленинград", - продолжил Медведев.

"Были определенные социальные гарантии, это правда, и это очень важно, и об этом нужно помнить, и какие-то даже вещи нам брать на вооружение, нам сегодня. Но нельзя идеализировать и эти гарантии. Вы сказали про систему здравоохранения. Да, она была бесплатная, но вопрос в том, какая", - заключил он.