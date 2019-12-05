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Медведев призвал не идеализировать СССР
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РИА Новости

Медведев призвал не идеализировать СССР

13:37 05.12.2019 (обновлено: 14:05 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В СССР было много хорошего, но идеализировать его не надо, это было сложное государство, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
"Для людей моего поколения и людей еще более взрослого поколения, это свойство человеческой памяти, мы помним только самое лучшее в периоды нашей молодости. Человеческая память так устроена, что если не отбрасывать плохие вещи, человек не сможет жить, его разорвет", - сказал он, отвечая на вопрос, что стоит за ностальгическими настроениями по отношению к СССР в современном российском обществе.
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По словам Медведева, определенная идеализация сегодня есть. "Я тоже помню эти годы, они были важными, интересными, я учился, в Советском союзе было много хорошего. Это абсолютно точно. Но идеализировать Советский союз не надо. Это было очень сложное государство", - подчеркнул Медведев.
"Та молодежь, которая говорит: "вот хотим там очутиться". Где очутиться? У пустой полки в магазине или в очереди за сапогами? Это даже представить себе люди не могут. Кстати, многие из присутствующих даже здесь, но ведь ничего не было практически даже в таком городе как Ленинград", - продолжил Медведев.
"Были определенные социальные гарантии, это правда, и это очень важно, и об этом нужно помнить, и какие-то даже вещи нам брать на вооружение, нам сегодня. Но нельзя идеализировать и эти гарантии. Вы сказали про систему здравоохранения. Да, она была бесплатная, но вопрос в том, какая", - заключил он.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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Разговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияОбщество
Популярные комментарии
"Вы сказали про систему здравоохранения. Да, она была бесплатная, но вопрос в том, какая", - заключил он". Да такая, что на голову выше нынешней. Ну , кроме персонально вашей медицины и иже с вами. Вы отнимаете у людей то, что было достигнуто, а сами не сделали и миллиардной доли того, что сделано при СССР. Посмотрите итоги первой послевоенной пятилетки и замолчите.
5 декабря, 14:34
ЛКЛысый Кучерявый
2900002
Всё равно вас снесут, не мы так наши внуки или правнуки.
5 декабря, 13:40
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2210003
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