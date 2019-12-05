Каабак объяснил, почему ожидающих трансплантации детей больше квот

"Я должен пояснить, что трансплантаций всегда выполняется меньше, чем людей, которые их ожидают, это связано с тем, что из списка нуждающихся выбираются те пациенты, которые в наибольшей степени подходят к донору, который с ними совместим. Поэтому людей в листе ожидания всегда больше, причем в разы больше, чем число выполняемых трансплантаций, и не нужно ожидать совпадения количества - четыре, три. Это нормальная технологическая работа", - пояснил он журналистам.