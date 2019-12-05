Каабак объяснил, почему ожидающих трансплантации детей больше квот

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак объяснил несовпадение количества выделенных квот на пересадку почек и количества ожидающих трансплантации.
Ранее Каабак сообщил РИА Новости, что сформирован лист на трансплантацию почек из четырех человек, но будет выполнено максимум три операции, поскольку три квоты выделил Минздрав для выполнения трансплантаций до конца года.
"Я должен пояснить, что трансплантаций всегда выполняется меньше, чем людей, которые их ожидают, это связано с тем, что из списка нуждающихся выбираются те пациенты, которые в наибольшей степени подходят к донору, который с ними совместим. Поэтому людей в листе ожидания всегда больше, причем в разы больше, чем число выполняемых трансплантаций, и не нужно ожидать совпадения количества - четыре, три. Это нормальная технологическая работа", - пояснил он журналистам.
По его словам, врачи рассчитывают, что всем детям, которым нужна трансплантация, и для них будут посмертные доноры, трансплантация будет проведена.
"Минздрав со своей стороны и администрация НЦЗД делают для этого все возможное", - подчеркнул Каабак.
В свою очередь, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина отметила, что Минздрав готов выделить столько квот, сколько нужно.
"Я спрашивала, сколько нужно, мне сказали - три, и Минздрав их выделил. Если вы считаете, что нужно четыре, о чем я узнала сегодня утром из СМИ, то, конечно, мы пойдем навстречу", - заявила она.
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение Скворцовой о возвращении врача в НЦЗД. Сейчас врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей).