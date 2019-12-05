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Медведев назвал интересы пациентов главными в медицине
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РИА Новости

Медведев назвал интересы пациентов главными в медицине

13:36 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Главным в медицине являются интересы пациентов, все остальное нужно отодвинуть в сторону, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил Медведев, при этом, по словам премьер-министра, если в Москве "плюс-минус прилично", то уже на расстоянии 100-150 километров от столицы - совершенно иная картина. Медведев также сообщил, что модернизация первичного звена здравоохранения в России потребует в ближайшие годы инвестиций в объеме 550 миллиардов рублей.
"Конечно, медицина, и первичная медицина без врача не бывает. Поэтому вторая половина этой задачи - общее улучшение качества медицинских услуг и, конечно, положения медиков, которые в первичной сети работают. Они, естественно, получают и меньше, и, зачастую, работают в очень сложных условиях. Эта задача также стоит на повестке дня. Мы обязательно ею будем заниматься. Поэтому "первичка" является исключительно важным направлением", - подчеркнул премьер.
"Вы упомянули увольнения врачей. Я, знаете, вот что хочу сказать - не буду сейчас анализировать каждую конкретную ситуацию - их там несколько было, даже не буду говорить, кто прав, кто виноват. Всегда будет у всех своя правда. Я скажу только одно - здесь главным являются интересы пациентов, интересы людей, которые лечатся. Все остальное нужно отодвинуть в сторону - амбиции, какие-то обиды и так далее. Главное - интересы тех, кто получает медицинские услуги, и об этом было прямо сказано и руководству Министерства здравоохранения и всем тем, кто отвечает за ситуацию в медицине", - добавил он.
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