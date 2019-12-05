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Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке
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РИА Новости

Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

13:58 05.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Эмма Стоун
Американская актриса Эмма Стоун
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Обладательница премии "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Ла-Ла Ленд" актриса Эмма Стоун собирается выходить замуж за продюсера и режиссера Дэйва Маккэри, о чем стало известно из его инстаграма.
На фотографии будущая невеста продемонстрировала помолвочное кольцо с жемчугом и бриллиантами.
Остальные подробности пара пока не стала раскрывать.
Стоун и Маккэри встречаются с 2017 года, когда их впервые заметили как пару на прогулке в Нью-Йорке.
Первый раз официально они появились вместе на церемонии награждения премии Гильдии киноактеров США в январе этого года.
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