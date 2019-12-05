Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун объявила о помолвке

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Обладательница премии "Оскар" за "Лучшую женскую роль" в фильме "Ла-Ла Ленд" актриса Эмма Стоун собирается выходить замуж за продюсера и режиссера Дэйва Маккэри, о чем стало известно из его инстаграма.

На фотографии будущая невеста продемонстрировала помолвочное кольцо с жемчугом и бриллиантами.

Остальные подробности пара пока не стала раскрывать.

Стоун и Маккэри встречаются с 2017 года, когда их впервые заметили как пару на прогулке в Нью-Йорке.