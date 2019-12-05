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Армия не перестанет быть приоритетом Киева, заявил Зеленский
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РИА Новости

Армия не перестанет быть приоритетом Киева, заявил Зеленский

13:35 05.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после достижения мира в Донбассе, украинская армия не перестанет быть приоритетом власти.
"Весь мир видит, что мы действительно стремимся к миру, мы не хотим каждый день терять лучших украинцев, мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы пытаемся достичь этого дипломатическим путем. Но сильное войско делает позицию любого государства уверенной и сильной… После достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом", - сказал Зеленский в четверг в ходе торжественный мероприятий по случаю 28-годовщины создания ВС Украины.
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ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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