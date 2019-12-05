Армия не перестанет быть приоритетом Киева, заявил Зеленский

"Весь мир видит, что мы действительно стремимся к миру, мы не хотим каждый день терять лучших украинцев, мы обязательно вернем наших людей и наши территории, и сейчас мы пытаемся достичь этого дипломатическим путем. Но сильное войско делает позицию любого государства уверенной и сильной… После достижения долгожданного мира, армия не перестанет быть нашим приоритетом", - сказал Зеленский в четверг в ходе торжественный мероприятий по случаю 28-годовщины создания ВС Украины.