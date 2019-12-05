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Медведев рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
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РИА Новости

Медведев рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

13:34 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Модернизация первичного звена здравоохранения в ближайшие годы потребует инвестиций в 550 миллиардов рублей, регионы тоже должны будут вложиться, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Нужны инвестиции в саму "первичку". Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт, потому что в сарае невозможно лечить людей. Туда же нужно будет, конечно, дополнительно закупить медицинское оборудование, хотя мы его и покупали в последние годы, но все равно дозакупить. Вот это важнейшие направления. И этим нужно будет заниматься всем вместе, поскольку каждый регион должен в это будет тоже вложиться. В общей сложности мы прикинули - на реформу вот такую первичного звена... нам потребуется где-то в районе 550 миллиардов рублей за ближайшие несколько лет. Пока обсуждали здесь перспективу в пять лет, жизнь показывает, что... цифра будет и больше", - сказал Медведев.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
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