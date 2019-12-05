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Импортные лекарства должны быть в аптеках, заявил Медведев
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РИА Новости

Импортные лекарства должны быть в аптеках, заявил Медведев

13:29 05.12.2019 (обновлено: 13:40 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкТрансляция интервью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам
Трансляция интервью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ни у кого не было цели, чтобы иностранные лекарства исчезли из российских аптек, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Ни у кого и в помине не было цели, чтобы, допустим, те или иные иностранные лекарственные препараты исчезли из аптек. То, что государство закупает для себя, это другая история. Для того, чтобы оказывать медицинские услуги, помощь в поликлиниках, больницах там, естественно, мы стараемся поддерживать национального производителя, если он производит качественные лекарства. Но в аптеке вообще должно быть все что угодно", - сказал Медведев.
"Здесь есть, правда, одна тонкость: нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы все-таки оставаться у нас, даже если рынок некоторым образом снижается, чтобы был ассортимент. Чтобы можно было выбрать, допустим, по той же формуле разные препараты. В конце концов, это дело каждого конкретного человека, особенно если он сам расплачивается за лекарства, во что ему вложиться, что ему купить. Вот постараемся сейчас отрегулировать это таким образом, чтобы сбоев было меньше или их не было вообще по возможности", - добавил глава правительства РФ.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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