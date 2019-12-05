Полиция нашла 11-летнего мальчика, сбежавшего от тети в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Мальчик, пропавший в Екатеринбурге пять дней назад, найден живым и здоровым, сообщает в четверг городское УМВД.
Ранее следствие в Екатеринбурге организовало проверку по факту пропажи 11-летнего мальчика, который 30 ноября ушел из дома и не вернулся. Городское УМВД сообщило, что розыском пропавшего занимается личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.
"Инспекторы ПДН отдела полиции № 14 установили круг общения разыскиваемого. В ходе поквартирного обхода полицейские в одной из квартир дома в Балаклавском тупике нашли несовершеннолетнего. Он остался ночевать у своего друга, мама которого приютила мальчика. Во время отсутствия в отношении подростка и им самим противоправных действий не совершено", — говорится в сообщении.
С ребенком полицейские провели профилактическую беседу. Решается вопрос о помещении мальчика в госучреждение, поскольку ребенок жить с тетей категорически не желает, а мама лечится в больнице, уточняет полиция.
21 ноября, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.