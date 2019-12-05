Медведев прокомментировал вопрос интеграции России и Белоруссии

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Белоруссии не нужно бояться сокращения суверенитета при интеграции с Россией, она заложит прочный фундамент для развития отношений между странами, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
По словам премьер-министра, любая интеграция - это частичное уменьшение суверенитета.
"Здесь не нужно бояться этого, здесь нужно просто принять мужественные решения, которые позволят заложить прочный фундамент под экономическое развитие, под социальное развитие наших стран на долгие годы вперед", - сказал он.