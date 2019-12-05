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Медведев призвал извлечь уроки из расходования средств на нацпроекты
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РИА Новости

Медведев призвал извлечь уроки из расходования средств на нацпроекты

13:23 05.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Ситуация с расходованием средств на нацпроекты в РФ складывается не всегда правильно, из нее нужно извлечь уроки и в следующем году расходовать их стабильно и в определенных пропорциях, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Это неудивительно, что эти деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось, именно потому, что это первый год работы. Более того, у нас нет цели взять и сразу все бухнуть куда-то, и потратить. Недавно на одном из форумов и президент нашей страны говорил. Потому что тратить - это дело хорошее, но тратить надо с умом", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему исполнение расходов на нацпроекты идет медленно.
Медведев отметил, что помнит периоды, когда авансы для исполнения обязательств не были регламентированы. "И мы переводили в авансы 100%. Как это выглядело дальше? Кассовое исполнение, то о чем вы спрашиваете, бюджета национального проекта или чего-то другого 100%: деньги были на счете и перешли на другой счет, касса исполнена, по бухгалтерии все хорошо, а в реальности ничего не происходит. Эти деньги болтаются на счете того, кто получил, еще и нерациональным образом используются зачастую, просто отвлечены из экономики", - объяснил он.
"Поэтому мы стали к этому относиться осторожнее и естественно в авансы все не помещаем. Это объективные вещи, есть и субъективные, чего скрывать: не все оказались готовы к тому, чтобы быстро эти деньги разверстать, и федеральные структуры, ... и в регионах ... деньги могли поступить, а расходоваться они не могли, потому что не было порядка их использования. Все это, конечно, в целом неправильно, из этого нужно извлечь абсолютно четкие уроки и в следующем году расходовать все стабильно, в определенных пропорциях, так как это и положено. Я на это рассчитываю", - продолжил Медведев.
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"Недавно в очередной раз обратил внимание коллег по правительству, по федеральным исполнительным структурам, что они должны подготовить и выпустить или внести в правительство, то есть мне на подпись, все эти решения до 31 декабря текущего года, с тем, чтобы 1 января это все можно было уже соответствующим образом использовать", - заключил он.
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Разговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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