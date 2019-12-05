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Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание
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Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание

13:17 05.12.2019 (обновлено: 13:33 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
"Это большой коллектив людей, это мои товарищи. Мы периодически собираемся, обсуждаем, как у нас дела... Конечно, очень важно поддерживать командный дух. Мы регулярно собираемся на различных площадках, есть такой институт Сбербанка, полезное место, где масса семинаров интересных прошло, обсуждений. Это такая товарищеская работа, общение, как принято сейчас говорить, в известной степени - тим-билдинг такой", - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
Также, по его словам, иногда члены правительства справляют вместе дни рождения коллег.
"Да и просто иногда дни рождения отдельных коллег отмечаем. Так что в этом смысле, мне кажется, что у нас хороший командный дух и взаимопонимание в правительстве. И я могу об этом судить даже по сравнению с другими примерами, которые мне известны", - сказал Медведев.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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Разговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевПолитика
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