Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание

"Это большой коллектив людей, это мои товарищи. Мы периодически собираемся, обсуждаем, как у нас дела... Конечно, очень важно поддерживать командный дух. Мы регулярно собираемся на различных площадках, есть такой институт Сбербанка, полезное место, где масса семинаров интересных прошло, обсуждений. Это такая товарищеская работа, общение, как принято сейчас говорить, в известной степени - тим-билдинг такой", - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.

"Да и просто иногда дни рождения отдельных коллег отмечаем. Так что в этом смысле, мне кажется, что у нас хороший командный дух и взаимопонимание в правительстве. И я могу об этом судить даже по сравнению с другими примерами, которые мне известны", - сказал Медведев.