Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.

В случае вступления документа в силу участниками эксперимента станут: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Башкирия.

Разработчики законопроекта депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев поясняли, что в этот список вошли регионы-доноры и субъекты, в состав которых входят города-миллионники.

Ряд депутатов перед третьим чтением предложили расширить перечень и для этого вернуть законопроект во второе чтение.

Вице-спикер Думы Александр Жуков выступил против этого и заявил, что необходимо посмотреть, как закон будет работать.

"Тогда договариваемся, даем поручение Александру Дмитриевичу Жукову, который в ближайшее время должен будет собрать руководителей профильных комитетов, имеющих к этому вопросу отношение, с ними дополнительно изучить вопрос, провести консультации с регионами, в том числе. И возможно, уже в январе выйти с предложениями о расширении этого списка", — заявил спикер Вячеслав Володин.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.