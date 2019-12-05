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Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов
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РИА Новости

Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

13:14 05.12.2019 (обновлено: 15:03 05.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.
В случае вступления документа в силу участниками эксперимента станут: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Башкирия.
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Разработчики законопроекта депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев поясняли, что в этот список вошли регионы-доноры и субъекты, в состав которых входят города-миллионники.
Ряд депутатов перед третьим чтением предложили расширить перечень и для этого вернуть законопроект во второе чтение.
Вице-спикер Думы Александр Жуков выступил против этого и заявил, что необходимо посмотреть, как закон будет работать.

"Тогда договариваемся, даем поручение Александру Дмитриевичу Жукову, который в ближайшее время должен будет собрать руководителей профильных комитетов, имеющих к этому вопросу отношение, с ними дополнительно изучить вопрос, провести консультации с регионами, в том числе. И возможно, уже в январе выйти с предложениями о расширении этого списка", — заявил спикер Вячеслав Володин.

Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.
Сейчас эксперимент проводится в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.
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Госдума РФОбществоЭкономика
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SSergey
2320002
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