Лукашенко: Минск не виноват в провале договоренностей о поставках газа

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике работу правительств Белоруссии и России, поскольку они "провалили" договоренности по поставкам в республику природного газа на 2020 год, при этом он утверждает, что это произошло не по вине Минска.
"О какой можно говорить дальнейшей интеграции (Белоруссии и России – Прим. ред.), если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа? Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа", - цитирует Лукашенко сайт президента Белоруссии. Такое заявление президент сделал в четверг на встрече с парламентариями.
В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. Такую же цену правительство страны заложило в проект бюджета республики на 2020 год, который сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики.