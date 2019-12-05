Лукашенко: Минск не виноват в провале договоренностей о поставках газа

В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Лукашенко заявлял, что целесообразно ее снижение до уровня, близкого к внутрироссийскому. Цена на газ для Белоруссии в 2019 году фиксированная - 127 долларов за тысячу кубометров на границе. Такую же цену правительство страны заложило в проект бюджета республики на 2020 год, который сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики.