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Медведев: регулирование значимых информресурсов не должно быть дурным
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РИА Новости

Медведев: регулирование значимых информресурсов не должно быть дурным

13:12 05.12.2019 (обновлено: 13:13 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Регулирование в сфере значимых интернет-ресурсов необходимо, но оно не должно быть дурным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире телеканалов, отвечая на вопрос, в том числе, о ситуации вокруг "Яндекса".
Ранее депутат от "Единой России" Антон Горелкин отозвал из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах, который предполагал, что владеть такими ресурсами сможет только российская компания, а доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законодательная инициатива направлена, в том числе, на "Яндекс" и Mail.ru Group. В новой версии, по словам Горелкина, будут учтены предложения экспертов и бизнеса.
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"Я специально лично собирал совещание, чтобы сделать сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть, ибо такие компании, по сути инфраструктурные в виртуальном мире, как "Яндекс", они у нас штучные и очень важные, мы очень ценим то, чем они занимаются. Но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья и настоящие и в кавычках, такое регулирование имеют, и нам оно необходимо, но он не должно быть дурным", - отметил Медведев во время общения с тележурналистами в прямом эфире.
"Когда сумели договориться о нормальном, сбалансированном регулировании, которое не является жестким, но в то же время оставляет у государства возможность влиять на ситуацию, ситуация успокоилась", - сказал премьер-министр, комментируя колебания котировок "Яндекса" на фоне ситуации с законопроектом.
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Речь шла все-таки об особой ситуации, связанной с принятием закона, который, кстати, еще находится в стадии подготовки. Там был один законопроект, который обсуждался и на площадке Госдумы, и это лихорадило немного рынок, и в правительстве.
"Яндекс" в ноябре объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов, включая согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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