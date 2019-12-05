Медведев: регулирование значимых информресурсов не должно быть дурным

"Я специально лично собирал совещание, чтобы сделать сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть, ибо такие компании, по сути инфраструктурные в виртуальном мире, как "Яндекс", они у нас штучные и очень важные, мы очень ценим то, чем они занимаются. Но все-таки здесь регулирование должно быть, поскольку наши друзья и настоящие и в кавычках, такое регулирование имеют, и нам оно необходимо, но он не должно быть дурным", - отметил Медведев во время общения с тележурналистами в прямом эфире.