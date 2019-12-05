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Медведев о домашнем насилии: если люди жалуются, значит, проблема есть
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РИА Новости

Медведев о домашнем насилии: если люди жалуются, значит, проблема есть

13:08 05.12.2019 (обновлено: 13:43 05.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что если люди жалуются на домашнее насилие, значит, оно есть, и его не придумали журналисты.
"Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное, жалуются, значит, домашнее насилие есть, значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует, вопрос в том, как на это реагировать", - сказал Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Премьер напомнил, что в статью 116 УК были внесены изменения и там появились дополнительная статья, которая, "как принято говорить среди юристов, декриминализировала семейные побои".
"Многие считают, подчеркиваю, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. Так считают и обычные люди, и эксперты, и представители правоохранительных органов. В любом случае, я думаю, в 21 веке никого не может утешить формула "бьет - значит любит", это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире, на это нужно как-то реагировать", - отметил Медведев.
В пятницу, 29 ноября, на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия"..
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
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РПЦ против принятия закона о домашнем насилии
4 декабря, 18:04
1300013
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Разговор с Дмитрием МедведевымЗаконопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеДмитрий МедведевОбщество
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