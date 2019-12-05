Медведев о домашнем насилии: если люди жалуются, значит, проблема есть

"Если об этом говорят, если идет дискуссия, самое главное, жалуются, значит, домашнее насилие есть, значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует, вопрос в том, как на это реагировать", - сказал Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.