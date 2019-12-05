Медведев: Россия готова выстраивать отношения с европейскими странами

"Я им (европейцам) все время говорю - эти деньги уже просто не вернуть, это рабочие места, это заработки бизнеса, а значит заработки людей, которые у вас работают. Кому от этого стало хорошо? Американцам, кстати, стало от этого не стало ни холодно ни жарко, потому что у них как было приблизительно 25 миллиардов долларов торгового оборота с нами, так и осталось. Они почти ничего не потеряли, а европейцы сдулись вдвое", - добавил Медведев.