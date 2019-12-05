Медведев: Россия готова выстраивать отношения с европейскими странами

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с европейскими странами и на двустороннем треке, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.
"Мы готовы наши отношения с европейскими странами выстраивать и на двустороннем треке, ничего такого уж сверхсложного в этом нет", - сказал Медведев.
Он отметил, что когда санкции только стали вводить, торговый оборот с ЕС был значительным - 417 миллиардов долларов, а потом "грохнулся где-то на 250".
"Я им (европейцам) все время говорю - эти деньги уже просто не вернуть, это рабочие места, это заработки бизнеса, а значит заработки людей, которые у вас работают. Кому от этого стало хорошо? Американцам, кстати, стало от этого не стало ни холодно ни жарко, потому что у них как было приблизительно 25 миллиардов долларов торгового оборота с нами, так и осталось. Они почти ничего не потеряли, а европейцы сдулись вдвое", - добавил Медведев.