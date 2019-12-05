В Минздраве заверили, что работа Каабака восстановлена в полном объеме

"Вернулись не к прежнему режиму, а к более высокого качества и к более развитым режимам, скажем так, если увеличено количество рабочего времен Михаила Михайловича (Каабака - ред.), создан отдел. Михаил Михайлович если раньше работал детским хирургом, то сейчас он работает руководителем отдела. То есть мы не восстановили то, что было, а сделали много шагов вперёд", - сказала Байбарина.