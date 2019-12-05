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В Минздраве заверили, что работа Каабака восстановлена в полном объеме
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РИА Новости

В Минздраве заверили, что работа Каабака восстановлена в полном объеме

13:04 05.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Каабак
Михаил Каабак
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Работа трансплантолога Михаила Каабака в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей не только восстановлена в прежнем режиме, но и сделан шаг вперёд, поскольку создана группа трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей), заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина.
"Вернулись не к прежнему режиму, а к более высокого качества и к более развитым режимам, скажем так, если увеличено количество рабочего времен Михаила Михайловича (Каабака - ред.), создан отдел. Михаил Михайлович если раньше работал детским хирургом, то сейчас он работает руководителем отдела. То есть мы не восстановили то, что было, а сделали много шагов вперёд", - сказала Байбарина.
Михаил Каабак
Вчера, 10:18
Каабак выполнит три операции по пересадке почек до конца года
Ранее СМИ сообщили, что Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уволил Каабака, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, результатом встречи стало решение о возвращении врача в НЦЗД. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей).
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Михаил КаабакЕлена БайбаринаМинистерство здравоохранения РФМоскваРоссияОбщество
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