Медведев заявил о необходимости подтолкнуть рост экономики

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что рост экономики нужно немного подтолкнуть, для этого необходимо снизить административные барьеры, поработать над деловым климатом и следить за рынком труда, кроме того, в ближайшие годы из ФНБ могут выделить триллион рублей для инвестиционных проектов.

Ранее Медведев, говоря об экономических итогах года, сообщил, что максимальный ожидаемый рост ВВП в этом году - от 1,3 до 1,5%.

"Действительно, рост есть, но он не такой как нам нужен, это понимают все, об этом говорил президент, об этом, естественно, мы говорили на правительстве, поэтому нужно этот рост немного подтолкнуть. Как? Я провел на эту тему целый ряд мероприятий, советовался с экспертами, с бизнесом. Мы определили ряд направлений, которые вошли в специальное поручение, подписанное мной именно по ускорению роста" , - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг. По его словам, во-первых, важно снизить административные барьеры.

"Их столько насоздавали за все годы жизни нашего государства, начали создавать еще почти сто лет назад, и мы сейчас со всем этим, так сказать, разбираемся. Я имею в виду так называемую административную реформу и так называемую гильотину регуляторную, которая придумана для того, чтобы отсечь нормативные акты, которые уже не работают, но висят таким дамокловым мечом, давят на бизнес и давят в конечном счете на каждого человека", - сказал Медведев.

При этом, по его словам, нельзя трогать льготы и преимущества, которые вводились в советский период. "При этом не совершить ошибок. Ни в коем случае не трогать льготы, преимущества, которые вводились в советский период, такие акты, естественно, сохранятся, пока мы их не ретранслируем в современные акты", - отметил премьер-министр.

Кроме того, по его мнению, второе направление работы - деловой климат. "Здесь мы наметили целый ряд шагов, включая совершенствования законодательства. И законодательства в сфере гражданского права, административного права и уголовного права. Совсем недавно мы с коллегами обсудили такой важный закон, как закон о инвестиционной деятельности, который позволит совершенно по-новому регулировать инвестиционные проекты, что очень важно для того, чтобы их было больше, потому что это развитие", - сказал Медведев.

Также, по его мнению, нужно следить за рынком труда, чтобы появлялись новые профессии и специальности, которые важны для экономики страны. "Мы в целом приняли решение о том, чтобы в известной степени, как принято говорить, "распечатать кубышку", то есть открыть возможности, связанные с фондом национального благосостояния России ", - сказал Медведев.