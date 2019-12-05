РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T13:30+0300
https://ria.ru/20191205/1561998035.html
Медведев заявил о необходимости подтолкнуть рост экономики
https://cdn21.img.ria.ru/images/156199/68/1561996879_0:22:3000:1709_1036x0_80_0_0_70434f018e9b41ff91e30fb4eabd1ec2.jpg
РИА Новости

Медведев заявил о необходимости подтолкнуть рост экономики

13:04 05.12.2019 (обновлено: 13:30 05.12.2019)
228
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что рост экономики нужно немного подтолкнуть, для этого необходимо снизить административные барьеры, поработать над деловым климатом и следить за рынком труда, кроме того, в ближайшие годы из ФНБ могут выделить триллион рублей для инвестиционных проектов.
Ранее Медведев, говоря об экономических итогах года, сообщил, что максимальный ожидаемый рост ВВП в этом году - от 1,3 до 1,5%.
"Действительно, рост есть, но он не такой как нам нужен, это понимают все, об этом говорил президент, об этом, естественно, мы говорили на правительстве, поэтому нужно этот рост немного подтолкнуть. Как? Я провел на эту тему целый ряд мероприятий, советовался с экспертами, с бизнесом. Мы определили ряд направлений, которые вошли в специальное поручение, подписанное мной именно по ускорению роста" , - сказал Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг. По его словам, во-первых, важно снизить административные барьеры.
"Их столько насоздавали за все годы жизни нашего государства, начали создавать еще почти сто лет назад, и мы сейчас со всем этим, так сказать, разбираемся. Я имею в виду так называемую административную реформу и так называемую гильотину регуляторную, которая придумана для того, чтобы отсечь нормативные акты, которые уже не работают, но висят таким дамокловым мечом, давят на бизнес и давят в конечном счете на каждого человека", - сказал Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Вчера, 12:09
Медведев назвал благосостояние россиян важнейшим вопросом властей
При этом, по его словам, нельзя трогать льготы и преимущества, которые вводились в советский период. "При этом не совершить ошибок. Ни в коем случае не трогать льготы, преимущества, которые вводились в советский период, такие акты, естественно, сохранятся, пока мы их не ретранслируем в современные акты", - отметил премьер-министр.
Кроме того, по его мнению, второе направление работы - деловой климат. "Здесь мы наметили целый ряд шагов, включая совершенствования законодательства. И законодательства в сфере гражданского права, административного права и уголовного права. Совсем недавно мы с коллегами обсудили такой важный закон, как закон о инвестиционной деятельности, который позволит совершенно по-новому регулировать инвестиционные проекты, что очень важно для того, чтобы их было больше, потому что это развитие", - сказал Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Вчера, 12:09
Медведев назвал развитие России в 2019 году успешным
Также, по его мнению, нужно следить за рынком труда, чтобы появлялись новые профессии и специальности, которые важны для экономики страны. "Мы в целом приняли решение о том, чтобы в известной степени, как принято говорить, "распечатать кубышку", то есть открыть возможности, связанные с фондом национального благосостояния России", - сказал Медведев.
Он отметил, что это особый инструмент, неприкосновенный запас на тот случай, если в мировой экономике случится кризис. " По всей вероятности в ближайшие несколько лет мы направим из ФНБ сумму приблизительно равную 1 триллиону рублей. Это очень большие деньги. И эти деньги будут использоваться для инвестиционных проектов, для развития экономики. И не просто взять, поместить государственные деньги и все будет хорошо. Эти деньги должны использоваться так: на 20 рублей государственных денег 80 рублей, то есть 80% - привлеченных инвестиций, тогда эти проекты заработают. И в то же время у них будет твердая основа в виде государственного финансирования. Надеюсь, что этот инструмент тоже принесет пользу", - сказал Медведев.
Интервью Дмитрия Медведева российским телеканалам >>
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Вчера, 12:06
Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году
0410315
Обсудить 2
Разговор с Дмитрием МедведевымДмитрий МедведевРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев назвал развитие России в 2019 году успешным
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев заявил о незначительном росте реальных доходов россиян
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев призвал извлечь уроки из расходования средств на нацпроекты
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги
Медведев рассказал о росте ВВП по итогам года
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев оценил состояние российской экономики и соцсферы в 2019 году
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев: в правительстве хороший командный дух и есть взаимопонимание
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев: Россия готова выстраивать отношения с европейскими странами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев: профицит бюджета в 2019 году составит около 1,8% ВВП
Трансляция интервью председателя правительства РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам
Медведев заявил, что Порошенко не хотел никакого мира
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев о домашнем насилии: если люди жалуются, значит, проблема есть
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев назвал благосостояние россиян важнейшим вопросом властей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев назвал цель импортозамещения в сфере производства лекарств
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев заявил о продолжении поддержки уязвимых категорий населения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев: регулирование значимых информресурсов не должно быть дурным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:24Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
06:23Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
06:21Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
06:17Обвиняемым в применении насилия к силовикам вынесут приговоры
06:17В Москве суд огласит приговор студенту Жукову по делу об экстремизме
06:13Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы интеграции
06:10В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
06:10Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
Лента новостейМолния